Лучкевич став гравцем “Олександрії” на постійній основі

Футбольний клуб “Олександрія” і бельгійський “Стандарт” домовилися про перехід 23-річного українського півзахисника Валерія Лучкевича.

Валерій Лучкевич, який раніше виступав за “Олександрію” на правах оренди, із 26 червня 2019 року став гравцем клубу на постійній основі. Про це повідомляє прес-служба ФК “Олександрія”.

“Футбольний клуб “Олександрія” і бельгійський “Стандард” досягли обопільної згоди щодо гравця Валерія Лучкевича. Відсьогодні Валерій – повноправний олександрієць”, - йдеться в повідомленні.

23-річний півзахисник перейшов до “Олександрії” з бельгійського “Стандарда” на правах оренди взимку 2019 року. Контракт був прописаний до червня 2019 року.

Менеджмент олександрійського клубу проводив переговори з бельгійським “Стандардом”, які успішно завершилися.

Нагадаємо, футболісти "Олександрії" наразі проводять перший літній збір, який проходить в Нідерландах. Вчора гравці провели перший з п'яти запланованих спарингів - проти німецького "Юдінгена" (3:4).