Лучкевич став гравцем “Олександрії” на постійній основі
Валерій Лучкевич, який раніше виступав за “Олександрію” на правах оренди, із 26 червня 2019 року став гравцем клубу на постійній основі. Про це повідомляє прес-служба ФК “Олександрія”.
“Футбольний клуб “Олександрія” і бельгійський “Стандард” досягли обопільної згоди щодо гравця Валерія Лучкевича. Відсьогодні Валерій – повноправний олександрієць”, - йдеться в повідомленні.
23-річний півзахисник перейшов до “Олександрії” з бельгійського “Стандарда” на правах оренди взимку 2019 року. Контракт був прописаний до червня 2019 року.
Менеджмент олександрійського клубу проводив переговори з бельгійським “Стандардом”, які успішно завершилися.
Нагадаємо, футболісти "Олександрії" наразі проводять перший літній збір, який проходить в Нідерландах. Вчора гравці провели перший з п'яти запланованих спарингів - проти німецького "Юдінгена" (3:4).