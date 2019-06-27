Футбол: до Другої ліги чемпіонату України в новому сезоні увійдуть 7 нових команд

Склад Другої ліги чемпіонату України з футболу в новому сезоні поповнять відразу 7 нових команд.

Як стало відомо Sport Arena, в новому сезоні у Другій лізі зіграють другі команди “Оболоні-Бровар”, краматорського “Авангарду” і одеського “Чорноморця”.

Також візьмуть участь в чемпіонаті “Альянс” (Долина), ВПК-Агро (Магдалинівський район), “Ужгород” і “Діназ” (Вишгород).

“Альянс” домашні матчі осінньої частини сезону проводитиме в Сумах на стадіоні “Ювілейний”.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону абсолютним чемпіоном Другої ліги став “Кремінь”, який в фіналі обіграв переможця Першої групи “Минай”.

Відео першого дня тренування команди ФК "Кремінь" після відпустки:

Також підвищення в класі виборола “Черкащина-Академія” яка в перехідних матчах обіграла ПФК “Суми”.

Фото: fckremen.com