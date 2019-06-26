Полтавська “Ворскла” попрощалася з Кобахідзе

Олександр Кобахідзе попрощався з Полтавою та перебрався до знайомого йому Дніпра, міста, куди колись зовсім молодим приїхав підкорювати футбольну Україну.

У грузинського легіонера збіг термін дії трудової угоди з полтавським клубом “Ворскла”, яку не було продовжено. Про це повідомляє прес-служба ФК “Ворскла”.

“Із 25 червня 2019 року 31-річний півзахисник Сандро Кобахідзе є гравцем команди, яка за підсумками минулого сезону пробилася до української Прем’єр-ліги - СК “Дніпро-1”. Футбольний клуб “Ворскла” дякує гравцеві за його заслуги перед “біло-зеленими” і бажає подальших успіхів в ігровій кар’єрі”, - йдеться в повідомленні.

Кобахідзе зіграв за “Ворслку” у 53 матчах, в яких відзначився 4 забитими м’ячами.