Футбол: “Дніпро-1” підписав контракт із Олександром Кобахідзе

“Дніпро-1” підписав контракт із колишнім півзахисником полтавської “Ворскли” 31-річним грузинським футболістом Олександром Кобахідзе.

Про це повідомив головний тренер “Дніпра-1” Дмитро Михайленко в інтерв’ю прес-службі УПЛ.

“Поки що ми взяли в оренду Супрягу та Булецу з “Динамо”, підписали контракт із Кобахідзе й розпрощалися з Кузиком. Поки все. В будь-якому разі, дуже значних змін не буде.

Наступного сезону у нас буде одна з наймолодших команд УПЛ! І взагалі: маючи у складі винятково молодих футболістів, неможливо розраховувати на великі успіхи. Тому ми вирішили досягти балансу в усіх ігрових лініях. Припустімо, форварди: є досвідчений, високий, силового плану Куліш — і молоді Супряга з Кожушком. Або опорна зона: маємо досвідченого Кравченка — і юного Батагова. Або візьмемо фланг: 18-річний Назаренко — і тепер маємо майстровитого Кобахідзе.

Наше завдання на сезон — не вилетіти в Першу лігу”, - сказав Михайленко.

Нагадаємо, що “Дніпро-1” за підсумками минулого сезону виграв Першу лігу з відривом в 13 очок від найближчого переслідувача і увійшов до елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

Фото: vorskla.com.ua