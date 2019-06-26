Донецький “Олімпік” зробить ставку на іноземних фахівців - Гельзін

Президент донецького футбольного клубу “Олімпік” Владислав Гельзін розповів про нову стратегію клубу.

Владислав Гельзін в коментарі “КОМАНДІ 1”, зокрема, зазначив, що клуб змінить стратегію і робитиме ставку на іноземних фахівців.

“Ми задоволені Асоціацією українського футболу, яка прийняла справедливе рішення на користь “Олімпіка”. Найголовніше, що дотриманий спортивний принцип, тому що ми заслужили своє місце в УПЛ, не опустилися на останнє місце в таблиці й заслужено отримали право грати в елітному дивізіоні своєю грою.

Можу повідомити, що в новому сезоні в нас зміниться стратегія клубу. Ми запрошуватимемо більше якісних іноземних футболістів для вирішення наших завдань. У зв'язку з цим пост головного тренера займе закордонний фахівець. Переговори перебувають на завершальній стадії і найближчим часом ми оформимо угоду, залишилися нюанси. У той же час, Ігор Климовський, який виконував обов'язки головного тренера, стане помічником нового головного тренера і увійде до його штабу.

У нас на олівці є багато потенційних новачків, з якими новий тренер визначатиметься після початку зборів команди.

Завдання у “Олімпіка” на сезон в зв'язку з новою стратегій конкретні: мінімум - перша “шістка”, завдання максимум - зона єврокубків”, - зазначив Гельзін.

Нагадаємо, 12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, незважаючи на дискваліфікацію команд U-21, U-19. Прем'єр-ліга запропонувала “Олімпіку” утримувати молодіжні команди іншого клубу.

Фото: vorskla.com.ua