УАФ внесла зміни до Регламенту атестації футбольних клубів УПЛ

Виконавчий комітет Української асоціації футболу розглянув колективне звернення всіх клубів УПЛ та вніс зміни до Регламенту атестації футбольних клубів УПЛ.

Відтепер відсторонення молодіжних та юнацьких команд від змагань не вважається причиною для невидачі атестату головній команді футбольного клубу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

“Виконавчий комітет Української асоціації футболу розглянув колективне звернення всіх клубів УПЛ та вніс зміни до ст. 18 Регламенту з атестації футбольних клубів УПЛ щодо її застосування у процедурі атестації в разі неможливості виконання передбачених нею вимог через наявність відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя.

А саме, визначив, що невиконання вимог, передбачених даною статтею, не є підставою для відмови у видачі клубу атестату в разі, якщо клуб не може виконати дані вимоги у зв’язку з існуванням відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя, та виключно за умови, якщо клуб здійснюватиме фінансування дитячо-юнацького футболу у межах отриманих клубом від УЄФА бонусів і платежів для розвитку дитячо-юнацького футболу у відповідному сезоні на умовах, визначених адміністрацією УАФ.

Виконавчий комітет УАФ усунув прогалину стосовно регулювання проходження процедури атестації клубами, молодіжні та юнацькі команди яких знаходяться під дисциплінарними санкціями”, - йдеться в повідомленні.

Таким чином, відтепер відсторонення команд U-19 і U-21 від змагань, як це було з донецьким клубом “Олімпік”, не вважається причиною для невидачі атестату головній команді.

Нагадаємо, сьогодні “Олімпік” повідомив про отримання атестату на участь в українській Прем'єр-лізі у сезоні-2019/20. 12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, незважаючи на дискваліфікацію команд U-21, U-19. Прем'єр-ліга запропонувала “Олімпіку” утримувати молодіжні команди іншого клубу.