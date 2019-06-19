Донецький “Олімпік” отримав атестат на участь в УПЛ в сезоні-2019/20

Донецький футбольний клуб “Олімпік” отримав атестат на участь в українській Прем'єр-лізі у сезоні-2019/20.

Про це повідомив президент “Олімпіка” Владислав Гельзін.

“Ось нарешті і закінчилася довга епопея з видачею атестата нашій команді. На зло недоброзичливцям і на радість всім, для кого “Олімпік” - не просто пусте слово, ми залишаємося в УПЛ. Це право футболісти заслужили своєю грою у важкій боротьбі на футбольному полі.

...Велике спасибі всім 11 клубам УПЛ, які підтримали нас на загальних зборах, і тим самим продемонстрували верховенство спортивної складової в футболі над кабінетною мішурою”, - цитує Гельзіна прес-служба ФК “Олімпік”.

Нагадаємо, 12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, незважаючи на дискваліфікацію команд U-21, U-19. Прем'єр-ліга запропонувала “Олімпіку” утримувати молодіжні команди іншого клубу.