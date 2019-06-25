Цуренко поступилася Петерсон на турнірі WTA в Істборні

Цуренко поступилася Петерсон на турнірі WTA в Істборні

Укрінформ
Друга "ракетка" України Леся Цуренко завершила виступи на турніру WTA в Істборні (Велика Британія)  із призовим фондом 998 тис 712 дол. 

У поєдинку другого раунду українка (№33 WTA) програла Ребецці Петерсон зі Швеції (66) - 6:7 (6:8), 4:6, повідомляє Укрінформ.

Гра на корті тривала 1 годину 49 хвилин. 

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У третьому раунді Петерсон зустрінеться з переможницею матчу Ангелік Кербер (Німеччина, 5) - Саманта Стосур (Австралія, 132). 

Турнір в Істборні триватиме до 29 червня.  

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