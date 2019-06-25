Сезон реваншу Хацкевича?

«Динамо» сподівається на прогрес молоді та невдачі конкурента.

В той час, коли «Шахтар» повністю змінив тренерський штаб, «Динамо» зберегло Олександра Хацкевича на посаді головного тренера. Вочевидь, київський клуб і далі вдосконалюватиме свій контратакуючий стиль, зробить мінімум один гучний трансфер і виводитиме на новий рівень власну молодь. Шансів відібрати у «Шахтаря» чемпіонський титул в новому сезоні у киян достатньо. Принаймні, за місяць до старту чемпіонату експерти, ЗМІ та вболівальники почали говорити про реванш «Динамо».

Каштру – це шанс «Динамо»

Найбільш очевидний аргумент на користь команди Хацкевича – це зміни в «Шахтарі». Паулу Фонсека поїхав в «Рому», а на його місце прийшов інший португальський фахівець Луїш Каштру. Звісно, прийшов зі своїми помічниками. Каштру каже, що не робитиме різких рухів, але адаптація і велика відповідальність можуть йому серйозно заважати в першому сезоні. Крім цього, до кінця незрозуміла роль Даріо Срни в тренерському штабі. Він як людина амбітна і близький друг президента клубу може вносити деструктив у роботу Каштру.

Даріо Срна і Луїш Каштру

Швидше за все, «Шахтар» зазнає влітку і кадрових втрат. Причому, команду можуть залишити лідери. Фонсека серйозно лобіює трансфер Ісмаїлі до «Роми». І хай в «Шахтарі» кажуть, що не продадуть його менше ніж за 50 млн євро, перехід найкращого гравця команди цілком можливий за 20-25 млн євро. Є пропозиції по Тайсону, Марлосу і Коваленку. Також ніхто не приховує, що після трансферів Ракицького і Ордеця в центрі захисту «Шахтаря» величезний дефіцит класних виконавців.

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У Хацкевича є час і є виконавці

Чекати на проблеми у стані конкурента і скористатися ними – це добре. Але необхідно ще й самим посилити гру. Для цього у «Динамо» є усі передумови. Хацкевич отримав час завершити те, що він розпочав. Команду своєї мрії білоруський тренер будуватиме навколо лідера і капітана Циганкова. Ключовими виконавцями залишатимуться Миколенко, Бурда, Кендзьора – в захисті, Вербич, Шепелєв, Де Пена – середня лінія, Соль і Бесєдін – атака.

Віктор Циганков

Очікуваним посиленням команди називають Мохаммеда Кадірі та Олександра Караваєва. Кадірі має стати основним руйнівником в опорній зоні. А Караваєв, його контракт от-от повинен статись, вважається універсальним солдатом на правому фланзі. Обидва підходять під стиль «Динамо» - відмінно готові фізично, відмінно грають у відборі і мають непогану швидкість.

Вкотре нагадаємо і про цілу чергу талановитих власних виконавців – Русин, Попов, Цитаїшвілі, Алібеков, Смирний, Микита Кравченко. Кожен з них заслуговує на великий шанс і кожен з них здатен вистрілити в новому сезоні. Скажімо, чемпіони світу U-20 Попов і Цитаїшвілі повинні створити серйозну конкуренцію гравцям основи: Попов нічим не гірший за Кадара, а Цитаїшвілі може витіснити зі складу Шапаренка.

Денис Попов

Підписуючи новий контракт, Хацкевич обіцяв дві речі – зробити ставку на власну молодь і повернути чемпіонський титул в Київ. Здавалось би завдання взаємовиключні. Але у випадку з Хацкевичем все може спрацювати, коли амбіції і прогрес молоді та зрозуміла модель гри дадуть результат.

Святослав Василик, Київ

фото: dynamo.kiev.ua, shakhtar.com