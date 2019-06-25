"Маріуполь" орендує в "Шахтаря" чемпіонів світу U-20 - Бабич

Головний тренер футбольного клубу “Маріуполь” Олександр Бабич поділився трансферними новинами клубу.

Олександр Бабич в інтерв’ю Zbirna.com, зокрема, зазначив, що клуб не має можливості купувати дорогих футболістів для участі в єврокубкових матчах, але збирається орендувати гравців збірної України U-20, які вже переросли молодіжний склад "Шахтаря".

“Дорогих футболістів? У нашому випадку це навряд чи можливо. Наш клуб бачить свій розвиток в тому, щоб залучати до основного складу молодих виконавців. Як своїх, так і орендованих.

Чекаємо, що найближчим часом “Маріуполь” поповнять чемпіони світу в складі збірної України U-20. Це Віктор Корнієнко, Максим Чех і Олексій Кащук (всі - “Шахтар”). А з учорашнього дня до нас приєднався півзахисник молодіжної збірної України Дмитро Топалов (теж “Шахтар”). За цими хлопцями ми стежимо протягом півроку. Вважаю, вони вже переросли молодіжний склад “Шахтаря”, - сказав Бабич.

Як повідомлялося, 23 червня з відпустки вийшов "Маріуполь" - один із представників України в єврокубках. Азовцям належить почати виступ в Лізі Європи в серпні, з третього кваліфікаційного раунду. Футболісти наразі проходять традиційне медичне обстеження.

27 червня, підопічні Олександра Бабича вирушать на навчально-тренувальний збір до Картепе (Туреччина), де проводили підготовку і минулого літа. У Картепе команда пробуде два тижні, протягом яких відбудуться 6 контрольних поєдинків.

Фото: shakhtar.com