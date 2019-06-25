12 баскетболісток збірної України вирушають на Євробаскет-2019

Вранці 24 червня баскетболістки збірної України вирушають до Риги (Латвія) на чемпіонат Європи з баскетболу.

Із остаточним складом команди наставник українських баскетболісток Горан Бошкович визначився після вчорашнього вечірнього тренування. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

До Риги на Євробаскет-2019 вранці 24 червня вирушають 12 баскетболісток збірної України: Аріна Білоцерківська, Влада Волошина, Віта Горобець, Вікторія Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Олександра Радулович, Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Ніле, Аліна Ягупова, Ольга Яцковець.

До складу збірної із тих, що готувалися разом із командою, не потрапили Оксана Пянтак і Вероніка Любінець.

Чемпіонат Європи-2019 з баскетболу пройде 27 червня - 7 липня в Латвії та Сербії.

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Напредодні національна збірна України провела відкрите тренування у Палаці спорту в Києві.

Жіноча національна збірна України з баскетболу провела відкрите тренування у Палаці спорту в Києві / Фото: ФБУ

У четвер, 27 червня, підопічні Горана Бошковича пройдуть випробування чинними чемпіонками Європи – збірною Іспанії. Окрім Іспанії на груповому етапі чемпіонату Європи команда зіграє проти Латвії та Великої Британії.