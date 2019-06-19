Жіноча збірна України з баскетболу зіграє контрольний матч з китаянками

У середу, 19 червня, баскетболістки національної збірної України, які готуються до чемпіонату Європи-2019, проведуть контрольний матч проти команди Китаю.

Зустріч відбудеться у столиці Латвії Ризі, повідомляє прес-служба ФБУ.

Матч проти Китаю стане останнім контрольним поєдинком на шляху підготовки до Євробаскету-2019, який пройде з 27 червня по 7 липня у Латвії та Сербії", - зазначили у прес-службі.

Після зустрічі з китаянками підопічні Горана Бошковича повернуться до Києва, де з 20 по 25 червня пройде заключний етап збору.

Зазначимо, що матчі групового раунду чемпіонату Європи українська збірна проводитиме саме в Ризі.