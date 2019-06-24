Світоліна і Цуренко дограватимуть матчі турніру WTA в Істборні завтра

Кращі українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко не змогли у понеділок дограти поєдинки турніру WTA в Істборні (Велика Британія) із призовим фондом 998 тис 712 дол.

Через дощ організатори змагань прийняли рішення достроково завершити ігровий день, повідомляє Укрінформ.

Перша "ракетка" України Світоліна (№8 WTA) у другому раунді зустрічається з француженкою Алізе Корне (55). Поки що українка поступається - 3:6, 1:2. У третьому колі переможниця виходить на кращу тенісистку пари Дар'я Гаврилова (Австралія, 78) - Шуай Чжан (Катай, 51).

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Цуренко (№33 WTA) на момент зупинки у першому раунді перегравала Заріну Діяс (89) з Казахстану - 6:2, 3:0. У разі успіху, українка зустрінеться з Ребеккою Петерсон зі Швеції (№66 WTA).

Турнір в Істборні триватиме до 29 червня.

На фото: Еліна Світоліна.