У Цуренко змінилася суперниця у першому колі турніру WTA в Істборні

У понеділок, 24 червня, друга "ракетка" України Леся Цуренко (№33 WTA) розпочне виступи на тенісному турнірі серії Прем'єр в Істборні (Велика Британія) із призовим фондом 998 тис 712 дол.

Українка мала стартувати поєдинком проти Юлії Гергес з Німеччини (№18 WTA), але німкеня знялася зі змагань. Її замінить лаки-лузер Заріна Діяс з Казахстану (№89 WTA), повідомляє Sport.ua.

Раніше тенісистки зустрічалися тричі. Цуренко виграла один матч.

Читайте також: Еліна Світоліна посідає 13 місце в чемпіонській гонці WTA

У другому колі переможниця матчу зустрінеться з Ребеккою Петерсон зі Швеції (№66 WTA).