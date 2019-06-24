Караваєв прокоментував чутки про свій перехід до київського

Караваєв прокоментував чутки про свій перехід до київського "Динамо"

Укрінформ
Півзахисник луганського футбольного клубу “Зоря” Олександр Караваєв прокоментував чутки про свій перехід до київського “Динамо”.

Олександр Караваєв у коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що про свій трансфер до “Динамо” узнає з новин.

“Зараз я знаходжуся на відпочинку. І дізнаюся про це лише з новин. Мені ніхто не дзвонить, я сам теж. Мені дали більше часу на відпочинок, тому що я був у збірній України. Сказали, що до 26 червня можна відпочити, а 27 червня “Зоря” вирушає на збори. До цього числа вже знатиму точну інформацію. А поки жодної конкретної відповіді не можу дати.

Хочеться прогресувати, не стояти на місці, рухатися потихеньку, але вперед. Звичайно, ставиш перед собою максимальні завдання, бачиш себе в топ-чемпіонатах, але прекрасно розумієш, що всьому свій час. Потрібно до цього прагнути і досягати. Я ніколи не грав в Лізі чемпіонів, лише в Лізі Європи. Хотілося б спробувати свої сили на такому рівні.

Я прийму будь-яке рішення. Я знаю, що все відбувається в потрібний момент. До ситуації ставлюся спокійно і чекаю продовження всієї цієї історії”, - сказав Караваєв.

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Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що “Динамо” в найближчі дні оформить трансфер півзахисника “Зорі” і збірної України Олександра Караваєва. Втім, днями генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов заявив, що поки не отримував від киян конкретних пропозицій про підписання лідера “Зорі”.

Минулого сезону 27-річний Караваєв зіграв у 38 матчах за "Зорю" у всіх турнірах. В його активі 10 голів і 5 результативних передач.

Фото: ФК "Зоря"

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