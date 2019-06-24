Півзахисник луганського футбольного клубу “Зоря” Олександр Караваєв прокоментував чутки про свій перехід до київського “Динамо”.

Олександр Караваєв у коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що про свій трансфер до “Динамо” узнає з новин.

“Зараз я знаходжуся на відпочинку. І дізнаюся про це лише з новин. Мені ніхто не дзвонить, я сам теж. Мені дали більше часу на відпочинок, тому що я був у збірній України. Сказали, що до 26 червня можна відпочити, а 27 червня “Зоря” вирушає на збори. До цього числа вже знатиму точну інформацію. А поки жодної конкретної відповіді не можу дати.

Хочеться прогресувати, не стояти на місці, рухатися потихеньку, але вперед. Звичайно, ставиш перед собою максимальні завдання, бачиш себе в топ-чемпіонатах, але прекрасно розумієш, що всьому свій час. Потрібно до цього прагнути і досягати. Я ніколи не грав в Лізі чемпіонів, лише в Лізі Європи. Хотілося б спробувати свої сили на такому рівні.

Я прийму будь-яке рішення. Я знаю, що все відбувається в потрібний момент. До ситуації ставлюся спокійно і чекаю продовження всієї цієї історії”, - сказав Караваєв.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що “Динамо” в найближчі дні оформить трансфер півзахисника “Зорі” і збірної України Олександра Караваєва. Втім, днями генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов заявив, що поки не отримував від киян конкретних пропозицій про підписання лідера “Зорі”.

Минулого сезону 27-річний Караваєв зіграв у 38 матчах за "Зорю" у всіх турнірах. В його активі 10 голів і 5 результативних передач.

Фото: ФК "Зоря"