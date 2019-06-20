Футболісти луганської “Зорі” розпочали підготовку до нового сезону

Відпустка у луганського футбольного клубу "Зоря" офіційно завершилася.

19 червня о 17.00 команда зібралася на учбово-тренувальній базі в районі Великий Луг міста Запоріжжя та одразу ж включилася у підготовку до нового сезону. Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

На першому тренуванні новий головний тренер “Зорі” Віктор Скрипник був представлений команді. “Я дуже гордий перебувати серед вас. Попереду у нас багато цікавої роботи”, - зазначив тренер.

У Запоріжжі “Зоря” проведе втягуючий збір до 26 червня. На 24 червня заплановано проведення двох контрольних матчів: проти аматорського клубу “Скорук” (15.00) і новачка Прем'єр-ліги СК “Дніпро-1” (18.00).

Після цього команда вирушить до Словенії, де пробуде до 12 липня.

Команда вийшла з відпустки з хорошим настроєм. Бразильці Матеус, Сілас і Луїс Філіпе прибудуть сьогодні. Відсутній також Олександр Караваєв, який отримав додаткові дні відпустки через виступ за національну збірну.

Нагадаємо, вчора у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого відбіркового раунду футбольної Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20. Луганська "Зоря" розпочне єврокубковий сезон двома матчами проти переможця пари "Будучность" (Чорногорія) - "Транс" (Естонія). Поєдинки відбудуться 25 липня і 1 серпня. Першу зустріч "Зоря" гратиме на виїзді.