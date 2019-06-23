Віце-чемпіон Європейських ігор Омельчук: Радий, що виборов ліцензію в Токіо-2020

Віце-чемпіон ІІ Європейських ігор в Мінську у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів українець Олег Омельчук оцінив свій виступ.

Стрілець, зокрема, радий тому, що разом зі "сріблом" він здобув ліцензію на Олімпіаду в Токіо, повдідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

"Дуже радий, що сьогодні став другим і разом зі срібною медаллю виборов ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо-2020. На мій погляд, Європейські ігри за своїм рівнем йдуть слідом за Олімпіадами. На престижному спортивному форумі європейські спортсмени мають чудову змогу вчергове перевірити свої сили, продемонструвати майстерність та обмінятися досвідом... На І Європейських іграх у Баку-2015 я потрапив у фінал, але залишився без медалі, тому сьогодні вдвічі приємніше стояти на п'єдесталі пошани", - сказав Омельчук.

Нині на Іграх-2019 в активі України 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова медалі.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.