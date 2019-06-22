Чемпіонка Європейських ігор Білодід: Налаштовувалася лише на золоту медаль

Новоспечена чемпіонка ІІ Європейських ігор з дзюдо українка Дар’я Білодід, яка принесла Україні першу медаль спортивного форуму в Мінську-2019, прокоментувала свій виступ.

Вона, зокрема, зазначила, що думала лише про "золото", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

"Сьогодні налаштовувалася лише на перемогу, однак кожна зустріч видалася дуже важкою. З Іриною Долговою ми зустрічалися вже двічі і двічі я перемагала. Однак перед фіналом намагалася максимально сконцентруватися, адже завжди потрібно бути в формі не лише фізично, а й морально", - сказала Двр'я.

Талановита дзюдоїстка висловила щирі слова вдячності потужній групі підтримки, яка прибула з України й потужно вболівала за неї на трибунах спортивної арени.