Українські баскетболісти 3х3 не змогли вийти до плей-офф Європейських ігор

Чоловіча сбарна України з баскетболу 3х3 поступилася 22 червня командІ Росії у своєму третьому матчі Європейських ігор у Мінську.

Результат поєдинку групи В - 14:21, повідомляє Укрінформ.

З квартету за різницею м'ячів до плей-офф з двама перемогами, як і в нашої команди, вийшли росіяни та французи.

Як інформувало агентство, у попередніх поєдинках Ігор українські баскетболісти обіграли французів - 18:14 та італійців - 21:16,

Читайте також: Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 сьогодні зіграє з Латвією на чемпіонаті світу

Нагадаємо, на Іграх Мінську, які завершаться 30 червня, понад 4000 атлетів з 50-ти країн Старого світу розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.