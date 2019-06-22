Українські баскетболісти 3х3 не змогли вийти до плей-офф Європейських ігор
Укрінформ
Чоловіча сбарна України з баскетболу 3х3 поступилася 22 червня командІ Росії у своєму третьому матчі Європейських ігор у Мінську.
Результат поєдинку групи В - 14:21, повідомляє Укрінформ.
З квартету за різницею м'ячів до плей-офф з двама перемогами, як і в нашої команди, вийшли росіяни та французи.
Як інформувало агентство, у попередніх поєдинках Ігор українські баскетболісти обіграли французів - 18:14 та італійців - 21:16,
Нагадаємо, на Іграх Мінську, які завершаться 30 червня, понад 4000 атлетів з 50-ти країн Старого світу розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.