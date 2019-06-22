Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 сьогодні зіграє з Латвією на чемпіонаті світу

У суботу, 22 червня, чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 проведе матч 1/4 фіналу чемпіонату світу в Амстердамі проти команди Латвії.

Поєдинок розпочнеться о 16.30, повідомляє прес-служба ФБУ.

"Підопічні Олега Юшкіна у груповому раунді виграли три з чотирьох матчів і вийшли до плей-офф з першого місця. Наші суперники латвійці у своїй групі посіли друге місце, обігравши Австралію, Японію і Бразилію та поступившись команді Польщі.

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Переможець у півфіналі виходить на кращу команду пари Сербія - Франція.