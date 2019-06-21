Жіноча збірна України 3х3 розгромила Індонезію на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України 3х3 розгромила Індонезію на чемпіонаті світу

Укрінформ
Баскетболістки національної збірної України 3х3 упевнено перемогли збірну Індонезії у заключному матчі групового раунду чемпіонату світу в Амстердамі. 

Рахунок поєдинку - 22:5, повідомляє прес-служба ФБУ.

У підсумку, після чотирьох зіграних поєдинків в активі нашої команди лише одна перемога, чого не вистачило для виходу до плей-офф світової першості. 

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У попередніх матчах команда Володимира Холопова поступилася збірним Італії, Росії та Новій Зеландії.

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