Жіноча збірна України 3х3 розгромила Індонезію на чемпіонаті світу

Баскетболістки національної збірної України 3х3 упевнено перемогли збірну Індонезії у заключному матчі групового раунду чемпіонату світу в Амстердамі.

Рахунок поєдинку - 22:5, повідомляє прес-служба ФБУ.

У підсумку, після чотирьох зіграних поєдинків в активі нашої команди лише одна перемога, чого не вистачило для виходу до плей-офф світової першості.

У попередніх матчах команда Володимира Холопова поступилася збірним Італії, Росії та Новій Зеландії.