Українські баскетболісти 3х3 обіграли на Європейських іграх Італію

Чоловіча сбарна України з баскетболу 3х3 перемогла у суботу команду Італії у своєму другому матчі Європейських ігор у Мінську.

Результат поєдинку групи В - 21:16, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні підопічні Тимура Арабаджи також зіграють проти Росії.

Як повідомляло агентство, у своєму першому поєдинку на Іграх українці здолали французів - 18:14.

Нагадаємо, на Іграх Мінську, які завершаться 30 червня, понад 4000 атлетів з 50-ти країн Старого світу розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.