Українські баскетболісти 3х3 обіграли на Європейських іграх Італію

Українські баскетболісти 3х3 обіграли на Європейських іграх Італію

Укрінформ
Чоловіча сбарна України з баскетболу 3х3  перемогла у суботу команду Італії у своєму другому матчі Європейських ігор у Мінську.

Результат поєдинку групи В - 21:16, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні підопічні  Тимура Арабаджи також  зіграють проти Росії. 

Як повідомляло агентство, у своєму першому поєдинку на Іграх українці здолали французів - 18:14. 

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Нагадаємо, на Іграх Мінську, які завершаться 30 червня, понад 4000 атлетів з 50-ти країн Старого світу розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.

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