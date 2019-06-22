У Мінську розіграли перші нагороди Європейських ігор-2019
Укрінформ
На II Європейських іграх у Мінську (Білорусь) розіграли перший комплект медалей.
Чемпіоном Ігор-2019 стала російська змішана команда з кульової стрільби, яка посіла перше місце у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів, повідомляє Укрінформ.
У вирішальному поєдинку росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов взяли гору над сербами Зораною Арунович та Даміром Мікечем (17:9).
У "бронзовому" матчі німці Сандра Райц і Крістіан Райц обіграли мікст з Білорусі Вікторія Чайка - Абдула-Азіз Курді (16:8).
Українцям не вдалося втрутитися в розподіл нагород у цьому виді програми. Поліна Конарєва і Павло Коростильов увійшли до першої шістки, а рекордсмени світу Олена Костевич та Олег Омельчук не кваліфікувалися у фінал.
До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород.
Фото: БЕЛТА.