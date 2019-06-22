У Мінську розіграли перші нагороди Європейських ігор-2019

На II Європейських іграх у Мінську (Білорусь) розіграли перший комплект медалей.

Чемпіоном Ігор-2019 стала російська змішана команда з кульової стрільби, яка посіла перше місце у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів, повідомляє Укрінформ.

У вирішальному поєдинку росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов взяли гору над сербами Зораною Арунович та Даміром Мікечем (17:9).

У "бронзовому" матчі німці Сандра Райц і Крістіан Райц обіграли мікст з Білорусі Вікторія Чайка - Абдула-Азіз Курді (16:8).

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Українцям не вдалося втрутитися в розподіл нагород у цьому виді програми. Поліна Конарєва і Павло Коростильов увійшли до першої шістки, а рекордсмени світу Олена Костевич та Олег Омельчук не кваліфікувалися у фінал.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород.

Фото: БЕЛТА.