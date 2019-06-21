Надія Кіченок поступилася у парному чвертьфіналі турніру WTA у Бірмінгемі

Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла у пʼятницю вийти до півфіналу парної сітки турніру WTA у Бірмінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 1 млн 6 тис 263 дол.

Разом з американкою Ебігейл Спірс Надія програла 4-м номерам посіву Анні-Лені Гренефельд (Німеччина) та Демі Схюрс (Голландія) - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ. Чвертьфіналістки провели на корті 1 годину 16 хвилин. Читайте також: На Вімблдоні-2019 виступлять четверо українських юніорів Як інформувало агентство, раніше у Бірмінгемі стадію парного чвертьфіналу не змогли подолати дві інші українські тенісистки - сестра Надії Кіченок Людмила, а також Даяна Ястремська.