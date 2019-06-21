На Вімблдоні-2019 виступлять четверо українських юніорів

6 липня у Лондоні стартує юніорський Вімблдонський тенісний турнір.

Україну на ньому представлятимуть четверо учасників, повідомляє Тенісний портал України.

"В юніорській сітці за Україну виступлять 18-річний Ілля Белобородько і 17-річний Ерік Ваншельбойм. За головний приз у дівчат розпочнуть боротьбу 17-річна Дарʼя Снігур та 16-річна Любов Костенко", - зазначається у повідомленні.

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Снігур після цих змагань планує завершити юніорську кар'єру. Інші українські учасники зіграють Вімблдонському турнірі уперше.

На фото: Любов Костенко.