Ястремська є лідером посіву в кваліфікації турніру WTA в Істборні
Даяна Ястремська є лідером посіву у кваліфікації турнірі Nature Valley International — WTA Premier в Істборні з призовим фондом 998 тис. 712 доларів. Про це повідомляє БТУ.
Першою суперницею української тенісистки стане володарка wild card британка Фрея Крісті.
Даяна Ястремська посідає 35 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Фрея Крісті — 553-е.
Турнір WTA серії Premier стартує в Істборні 23 червня. Його чинною чемпіонкою є Каролін Возняцкі (Данія).
Нагадаємо, вчора Даяна Ястремська зупинилася в 1/4 фіналу парного турніру WTA в Бірмінгемі. Ястремська та китаянка Ван Цян не змогли скласти гідну конкуренцію "рейтинговому" тандему тенісисток Ешлі Барті (Австралія)/Юлія Гергес (Німеччина).
Фото: Jimmie48 Photography