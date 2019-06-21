Ястремська є лідером посіву в кваліфікації турніру WTA в Істборні

Українська тенісистка Даяна Ястремська побореться за місце в основній сітці "Прем'єра" у Великій Британії.

Даяна Ястремська є лідером посіву у кваліфікації турнірі Nature Valley International — WTA Premier в Істборні з призовим фондом 998 тис. 712 доларів. Про це повідомляє БТУ.

Першою суперницею української тенісистки стане володарка wild card британка Фрея Крісті.

Даяна Ястремська посідає 35 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Фрея Крісті — 553-е.

Турнір WTA серії Premier стартує в Істборні 23 червня. Його чинною чемпіонкою є Каролін Возняцкі (Данія).

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Нагадаємо, вчора Даяна Ястремська зупинилася в 1/4 фіналу парного турніру WTA в Бірмінгемі. Ястремська та китаянка Ван Цян не змогли скласти гідну конкуренцію "рейтинговому" тандему тенісисток Ешлі Барті (Австралія)/Юлія Гергес (Німеччина).

Фото: Jimmie48 Photography