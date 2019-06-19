Ястремська зупинилася у чвертьфіналі парних змагань турніру WTA у Бірмінгемі

Українка Даяна Ястремська та китаянка Ван Цян не змогли скласти гідну конкуренцію "рейтинговому" тандему тенісисток Ешлі Барті (Австралія)/Юлія Гергес (Німеччина) в 1/4 фіналу парної сітки турніру WTA у Бірмінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 1 млн 6 тис 263 долл.

Результат матчу, що тривав лише 42 хвилини, - 0:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Характерно, що у півфіналі Барті та Гергес зіграють з переможницями протистояння Надія Кіченок (Україна)/Ебігейл Спірс (США) - Анна-Лена Гренефельд (Німеччина)/Демі Схюрс (Голландія).

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Парний чвертьфінал чекає й на сестру Надії Кіченок Людмилу. Вона разом з партнеркою Ракель Атаво зі США екзаменуватме другий сіяний китайсько-чеський тандем Шувей Се/Барбора Стрицова.