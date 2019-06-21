Віктор Скрипник: Амбіції "Зорі" на сто відсотків збігаються з моїми

Новий головний тренер луганського футбольного клубу "Зоря" Віктор Скрипник під час своєї офіційної презентації відповів на запитання представників ЗМІ.

Наставник, зокрема, заявив, що дуже гордий тренувати "Зорю", клуб, амбіції якого повністю співпадають з його власними, повідомляє прес-служба луганської команди.

"Я дуже гордий очолити "Зорю". Амбіції клубу, які озвучив генеральний директор, на сто відсотків збігаються з моїми. Нам чужого не треба, а своє ми ніколи не віддамо. В цьому ракурсі й працюватимемо. Якщо замахнемся на щось більше, я буду радий. Але це робиться не просто так і за велінням пальців. Потрібна кропітка праця, робота всіх служб клубу", - зазначив тренер.

Він також розповів про перший міжсезонний тренувальний збір команди.

"У нас запланований збір, який пройде в Словенії, - повідомив Скрипник. - Вилітаємо 27 червня і залишатимемося там до 12 липня. Якщо не помиляюся, зіграємо п'ять контрольних матчів. Плюс, у Запоріжжі 24 числа проведемо дві гри в один день. Важливо, щоб кожен футболіст зіграв максимум хвилин. Дуже важко робити висновки, якщо гравець провів на полі мало часу. З урахуванням цих матчів складемо список тих, хто летить з нами на збір. Там складатиметься обойма, яка і прийме виклик нового чемпіонату. Можливо, з'являться й нові імена".

Новий тренер також підкреслив, що хоче привити луганській команді власний стиль гри.

"Скільки для цього знадобиться часу? Хочеться, щоб це сталося якомога швидше. Але є нюанси. Ставиш на одного гравця, а він отримав травму - випадає важлива ланка з того, що ти плануєш. Це процес, це життя. Розраховуємо на здорову конкуренцію . Важливо, щоб гравці в обоймі один одного замінювали, коли у нас буде по 2-3 гри в тиждень. Важливо також, щоб ми безболісно проходили такі етапи. Головне - не втрачати очки", - заявив Скрипник.

Нагадаємо, 49-річний Віктор Скріпінк на позиції захисника провів 24 матчі в складі національної збірної України і забив 2 м'ячі. В якості тренера працював з німецьким клубом "Вердер", а також латвійською командою "Рига".