Віктор Скрипник: Амбіції "Зорі" на сто відсотків збігаються з моїми
Наставник, зокрема, заявив, що дуже гордий тренувати "Зорю", клуб, амбіції якого повністю співпадають з його власними, повідомляє прес-служба луганської команди.
"Я дуже гордий очолити "Зорю". Амбіції клубу, які озвучив генеральний директор, на сто відсотків збігаються з моїми. Нам чужого не треба, а своє ми ніколи не віддамо. В цьому ракурсі й працюватимемо. Якщо замахнемся на щось більше, я буду радий. Але це робиться не просто так і за велінням пальців. Потрібна кропітка праця, робота всіх служб клубу", - зазначив тренер.
Він також розповів про перший міжсезонний тренувальний збір команди.
"У нас запланований збір, який пройде в Словенії, - повідомив Скрипник. - Вилітаємо 27 червня і залишатимемося там до 12 липня. Якщо не помиляюся, зіграємо п'ять контрольних матчів. Плюс, у Запоріжжі 24 числа проведемо дві гри в один день. Важливо, щоб кожен футболіст зіграв максимум хвилин. Дуже важко робити висновки, якщо гравець провів на полі мало часу. З урахуванням цих матчів складемо список тих, хто летить з нами на збір. Там складатиметься обойма, яка і прийме виклик нового чемпіонату. Можливо, з'являться й нові імена".
Новий тренер також підкреслив, що хоче привити луганській команді власний стиль гри.
"Скільки для цього знадобиться часу? Хочеться, щоб це сталося якомога швидше. Але є нюанси. Ставиш на одного гравця, а він отримав травму - випадає важлива ланка з того, що ти плануєш. Це процес, це життя. Розраховуємо на здорову конкуренцію . Важливо, щоб гравці в обоймі один одного замінювали, коли у нас буде по 2-3 гри в тиждень. Важливо також, щоб ми безболісно проходили такі етапи. Головне - не втрачати очки", - заявив Скрипник.
Нагадаємо, 49-річний Віктор Скріпінк на позиції захисника провів 24 матчі в складі національної збірної України і забив 2 м'ячі. В якості тренера працював з німецьким клубом "Вердер", а також латвійською командою "Рига".