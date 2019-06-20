Головний тренер "Зорі" Скрипник: У Лізі Європи варто поважати всіх суперників

Новий головний тренер луганського футбольного клубу "Зоря" прокоментував результати жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де українській команді протистоятиме переможець пари "Будучност" (Чорногорія) "Нарва" (Естонія).

За словами наставника, в європейських турнірах треба з повагою ставиться до будь-якого суперника, повідомляє прес-служба "Зорі".

"З цими командами я раніше не перетинався. Але країни це, можна сказати, футбольні. Нічого неможливого у футболі немає. Потрібно з повагою ставитися до всіх суперників. З іншого боку, і боятися нікого не слід. Будемо готуватися до цих ігор, стежити за матчами наших суперників", - сказав Скрипник.

Перший матч у кваліфікації Ліги Європи "Зоря" проведе на виїзді 25 липня. Зустріч у відповідь пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі 1 серпня.

У парі "Будучност" - "Нарва" перший поєдинок відбудеться 11 липня, у відповідь - 18 липня.

Нагадаємо, минулого футбольного сезону "Зоря" фінішувала у чемпіонаті України на 5-у місці.