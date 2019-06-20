Головний тренер "Зорі" Скрипник: У Лізі Європи варто поважати всіх суперників
За словами наставника, в європейських турнірах треба з повагою ставиться до будь-якого суперника, повідомляє прес-служба "Зорі".
"З цими командами я раніше не перетинався. Але країни це, можна сказати, футбольні. Нічого неможливого у футболі немає. Потрібно з повагою ставитися до всіх суперників. З іншого боку, і боятися нікого не слід. Будемо готуватися до цих ігор, стежити за матчами наших суперників", - сказав Скрипник.
Перший матч у кваліфікації Ліги Європи "Зоря" проведе на виїзді 25 липня. Зустріч у відповідь пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі 1 серпня.
У парі "Будучност" - "Нарва" перший поєдинок відбудеться 11 липня, у відповідь - 18 липня.
Нагадаємо, минулого футбольного сезону "Зоря" фінішувала у чемпіонаті України на 5-у місці.