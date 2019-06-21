У Києві вшанували українських дефлімпійців - тріумфаторів волейбольного Євро-2019

У Міністерстві молоді та спорту України 21 червня пройшла урочиста зустріч з тріумфаторами волейбольного Евро-2019 серед спортсменів з порушеннями слуху.

На чемпіонаті Європи в Італії українські волейбольні збірні здобули "золото" та "бронзу", повідомляє Укрінформ.

Спортсменів вшанували заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький, начальник Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Оксана Скугарева, представники національної Федерації волейболу.

Урочиста зустріч з переможцями та призерами чемпіонату Європи з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху в столиці/ Фото Павла Багмута

Нагадаємо, на волейбольній першості Європи-2019, що завершилася в місті Кальярі, взяли участь 8 чоловічих та 5 жіночих дефлімпійських команд.

Наша чоловіча збірна у принциповому фінальному поєдинку обіграла збірну Росії - 3:1 (25:27, 25:14, 25:17, 25:21). Українські волейболістки у матчі за "бронзу" перемогли суперниць із Польщі - 3:1 (25:23, 25:10, 19:25, 25:16).