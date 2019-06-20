Європейські ігри: піар, Лукашенко і трохи спорту

Великі спортивні змагання в Мінську – чудова нагода підготуватись до Токіо-2020.

21 жовтня 2016 року білоруси дізналися, що в червні 2019-го їх країна прийматиме Європейські ігри. Це аналог Азіатських ігор, але якщо Азіатські ігри проводяться аж з 1951 року, то Європейські ігри – вдруге. Вони проходять під патронажем Європейських олімпійських комітетів. І якщо про Європейських іграх мало хто чув, потрібно розтлумачити, що ж це за спортивні змагання.

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Ігри в Мінську – це не Олімпіада

Нагадаємо, I Європейські ігри відбулися в Азербайджані в 2015 році, але вони і близько не мали такої уваги вболівальників та світових ЗМІ, як Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Аби пропіарити Європейські ігри в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вперто називати їх «олімпіадою». «Наша олімпіада повинна бути самою душевною, і щоб всі люди в Білорусі жили цієї олімпіадою», - повторює Лукашенко і сьогодні, маючи на увазі Європейські ігри.

І все ж називати Європейські ігри олімпіадою не варто. На цьому наполягають в оргкомітеті II Європейських ігор: «Європейські ігри - це НЕ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ, і слово «ОЛІМПІЙСЬКІ» неприпустимо вживати в назві стосовно Європейських ігор». Ось один приклад. Особливістю Європейських ігор є те, що країна-господар сама обирає види спорту в програму змагань. Таке неможливо для справжньої Олімпіади, але у випадку з Європейськими іграми з метою мінімізації витрат і кращих позицій в командному заліку країни-господаря - це реальність.

Зокрема, в порівнянні з азербайджанськими Європейськими іграми в Мінську не будуть представлені велосипедний мотокрос, маунтінбайк, водне поло, волейбол, плавання, синхронне плавання, стрибки у воду, пляжний волейбол, таеквондо, триатлон, фехтування. Їх замінять гонки на велотреку і веслування на байдарках, в іншому - без змін.

Як самокритично пишуть білоруські ЗМІ, Європейські ігри як турнір перебуває на периферії у світі великого спорту саме так, як «Слов'янський базар» у світі музики. «Європейські ігри, якщо по-чесному, - щось на зразок відкритого чемпіонату Білорусі. У нашому випадку відкритий чемпіонат Білорусі «Європейські ігри» носить статус об'єднаного і проводиться в п'ятнадцяти літніх видах спорту», - пише сайт sport.tut.by.

І все ж будьмо об’єктивними. Європейські ігри хоч і не мають такого статусу і престижу як Олімпіада чи чемпіонат світу (Європи), вони все одно збирають дуже сильний склад учасників в багатьох видах спорту. Скажімо, потужними за іменами будуть турніри з легкої атлетики (до речі, експериментальний), боксу, велоспорту, гімнастики, дзюдо, веслування, стрільби. Змагання в Мінську можна вважати генеральною репетицією перед Олімпіадою-2020 в Токіо. І взагалі, спортивне свято подібного масштабу – це добре за будь-яких обставин.

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Скільки це коштуватиме Білорусі?

Незабаром після того як восени 2016 року Білорусь отримала право провести II Європейські ігри, Олександр Лукашенко заявив, що країна витратить на проведення змагань «десь під 50 млн доларів». «Це сльози для країни. А може, і того не треба: європейці сказали, що допоможуть», - сказав Лукашенко.

Але в лютому 2019 року з'ясувалося, що європейці не сильно допомогли. «За контрактом Європейські олімпійські комітети мали зобов'язання залучити великих міжнародних спонсорів, але на сьогодні результатами цієї роботи ми не задоволені», - сказав прем'єр-міністр Сергій Румас, який очолює оргкомітет.

В результаті, за попередніми оцінками, витрати Білорусі на Європейські ігри можуть перевищити 150 млн доларів. Але офіційно суму витрат не повідомляли. Влада, отримавши права на проведення Ігор, сподівалися таким чином прорекламувати Білорусь і заробити на іноземних туристах. Чи виправдаються їхні очікування, поки сказати складно.

За останніми даними організаторів, продано 160 тисяч квитків з 250 тисяч можливих. З них іноземні туристи купили 20 тисяч квитків, хоча раніше організатори говорили, що чекають не менше 30 тисяч уболівальників з-за кордону.

За матеріалами іноземних ЗМІ

Фото: tut.by