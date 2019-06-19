Матч українок потрапив до топ-3 найцікавіших на ЧС-2019 з баскетболу 3х3

В Амстердамі (Нідерланди) триває чемпіонат світу з баскетболу 3х3.

19 червня в боротьбу вступає жіноча збірна України. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Жіноча збірна сьогодні зіграє проти команд Росії та Італії. Саме перший матч - проти росіянок пресслужба ФІБА включила до топ-3 найцікавіших на чемпіонаті світу. Суперниці - фіналістки чемпіонатів світу 2014, 2017 та 2018 років.

Поєдинок Росія - Україна розпочнеться о 13.55.

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Нагадаємо, вчора чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у другому матчі групового раунду чемпіонату світу в Амстердамі, поступившись Росії з рахунком 14:21.