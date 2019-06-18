Збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у другій грі чемпіонату світу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у другому матчі групового раунду чемпіонату світув Амстердамі, поступившись Росії з рахунком 14:21.

Команди не відпускали одна одну далеко, однак ривок суперника під завісу матчу став ключовим, повідомляє прес-служба ФБУ.

Росіяни після поразки від Монголії (12:14) у стартовому матчі здобули свою першу перемогу на турнірі, в підопічні Олега Юшкіна, перемігши баскетболістів Пуерто-Ріко (21:19), записали до пасиву першу поразку.

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Наступні матчі на чемпіонаті світу чоловіча збірна України проведе 20 червня проти Естонії та Монголії.