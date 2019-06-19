Мішеля Платіні звільнили з-під варти

Колишній президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні звільнений з-під варти.

Мішель Платіні після кількох годин допиту був звільнений з-під варти і залишив приміщення антикорупційного управління судової поліції (OCLCIFF) у французькому Нантері (Hauts-de-Seine), де він перебував із вчорашнього дня. Про це повідомляє AFP.

“Екс-керівник УЄФА Мішель Платіні був звільнений з-під варти в середу після кількагодинного допиту у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи про присвоєння Катару права проведення чемпіонату світу 2022 року.

Легендарний французький футболіст, який очолював керівний орган європейського футболу з 2007 по 2015 рік, був затриманий у вівторок французькою антикорупційною поліцією, яка розслідувала ймовірну корупцію в голосуванні 2010 року на користь багатої газової держави затоки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що Мішель Платіні заперечував правопорушення, а його представники заявили, що факти справи були "невідомі йому". Вранці в середу, 19 червня, його адвокат Вільям Бурдон сказав, що Платіні був звільнений без пред'явлення звинувачення.

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Нагадаємо, у грудні 2010 року Катар був обраний місцем проведення чемпіонату світу-2022 з футболу. Після цього ряд футбольних чиновників звинуватили представників Катару в підкупі голосів. Однак розслідування Міжнародної федерації футболу (ФІФА) не виявило фактів підкупу.