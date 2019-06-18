“Різеспор” безкоштовно отримає півзахисника київського “Динамо” Морозюка - ЗМІ

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Микола Морозюк безкоштовно перейде до турецького “Різеспору”, за який наразі виступає на правах оренди.

Морозюк підпише с турецьким клубом контракт на 2 роки, про який офіційно оголосять 19 червня. Про це повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгюн у Twitter.

“Різеспор” безкоштовно отримав гравця київського “Динамо” Морозюка. Контракт розрахований на 2 роки. Офіційне оголошення відбудеться в середу”, - йдеться в повідомленні.

Çaykur Rizespor, Morozyuk’un bonservisini Dinamo Kiev’den bedavaya aldı.



👉 Sözleşme: 2 yıl



👉 Çarşamba günü resmi olarak açıklanacak. pic.twitter.com/Qhc16hBHwz — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 17 червня 2019 р.

Читайте також: Микола Морозюк є найдорожчим українським футболістом у чемпіонаті Туреччини

Нагадаємо, Микола Морозюк виступає за “Різеспор” із січня 2019 року на правах оренди. За цей час він зіграв за команду в 14 матчах і віддав 1 результативну передачу.

Фото: dynamomania.com