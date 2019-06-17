«Аталанта» заплатить «Генку» за Малиновського 20 млн євро – ЗМІ

Навколо трансфера українського півзахисника в Італію багато суперечливої інформації.

«Генк» і «Аталанта» досягли угоди про перехід півзахисника бельгійського клубу Руслана Малиновського. Про це повідомляє Voetbal24 з посиланням на італійські джерела.

26-річний українець перейде в клуб італійської Серії А за суму близько 20 мільйонів євро. Це поки не офіційна інформація.

Спочатку бельгійці не хотіли відпускати хавбека, але делегація клубу з Бергамо прибула до Бельгії і це прискорило переговорний процес.

Тільки вчора, 16 червня, Малиновський заявляв, що «Генк» не збирається вести переговори з «Аталантою». Раніше він дав згоду на перехід в італійський клуб.

«Аталанта» почала торги по українцю з 12 мільйонів євро, поступово збільшуючи ставку до 15 і 17 мільйонів. «Генк» з самого початку вимагав 20 мільйонів.

Нагадаємо, в минулому сезоні клуб з Бергамо фінішував третім у турнірній таблиці чемпіонату Італії і зіграє в Лізі чемпіонів сезону 2019/20.

Малиновський перейшов в «Генк» в січні 2016 року, а через півтора року бельгійський клуб викупив його контракт у «Шахтаря» за 3 мільйони євро.

У минулому сезоні Малиновський зіграв 51 матч за «Генк» у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Малиновського 16 голів і 16 результативних передач.