«Аталанта» заплатить «Генку» за Малиновського 20 млн євро – ЗМІ
«Генк» і «Аталанта» досягли угоди про перехід півзахисника бельгійського клубу Руслана Малиновського. Про це повідомляє Voetbal24 з посиланням на італійські джерела.
26-річний українець перейде в клуб італійської Серії А за суму близько 20 мільйонів євро. Це поки не офіційна інформація.
Спочатку бельгійці не хотіли відпускати хавбека, але делегація клубу з Бергамо прибула до Бельгії і це прискорило переговорний процес.
Тільки вчора, 16 червня, Малиновський заявляв, що «Генк» не збирається вести переговори з «Аталантою». Раніше він дав згоду на перехід в італійський клуб.
«Аталанта» почала торги по українцю з 12 мільйонів євро, поступово збільшуючи ставку до 15 і 17 мільйонів. «Генк» з самого початку вимагав 20 мільйонів.
Нагадаємо, в минулому сезоні клуб з Бергамо фінішував третім у турнірній таблиці чемпіонату Італії і зіграє в Лізі чемпіонів сезону 2019/20.
Малиновський перейшов в «Генк» в січні 2016 року, а через півтора року бельгійський клуб викупив його контракт у «Шахтаря» за 3 мільйони євро.
У минулому сезоні Малиновський зіграв 51 матч за «Генк» у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Малиновського 16 голів і 16 результативних передач.