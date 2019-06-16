«Аталанта» підвищила пропозицію за Малиновського

Клуб з Бергамо готовий заплатити за українського півзахисника 17 млн євро.

Клуб італійської Серії А «Аталанта» поліпшила пропозицію «Генку» щодо трансферу українського хавбека Руслана Малиновського. Про це повідомляє Calciomercato.it.

Італійський клуб запропонував 17 млн ​​євро за перехід 26-річного українця. Раніше «Аталанта» пропонувала 12 млн євро за Малиновського, але «Генк» хотів 20. Раніше ЗМІ повідомили, що Малиновський дав згоду на перехід в «Аталанту».

Нагадаємо, в минулому сезоні клуб з Бергамо фінішував третім у турнірній таблиці чемпіонату Італії і зіграє в Лізі чемпіонів сезону 2019/20.

Малиновський перейшов в «Генк» в січні 2016 року, а через півтора року бельгійський клуб викупив його контракт у «Шахтаря» за 3 мільйони євро.

У минулому сезоні Малиновський зіграв 51 матч за «Генк» у всіх турнірах.В його активі 16 голів і 16 результативних передач.