Президент привітав юніорську збірну з перемогою на чемпіонаті світу з футболу

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу U-20 зі світовим чемпіонством.

Своє привітання глава держави опублікував у Twitter.

«Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу — ви неймовірні! Ви — переможці, ви — наша надія, ви — свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна — навіть більше!», — написав Зеленський.

Об’єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу – ви неймовірні! Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна – навіть більше! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 15 июня 2019 г.

Нагадаємо: молодіжна збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу, перемігши команду Південної Кореї з рахунком 3:1.