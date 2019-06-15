Президент привітав мешканців Маріуполя з п’ятою річницею визволення

Президент Володимир Зеленський привітав мешканців Маріуполя з п’ятою річницею визволення міста від незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Ви – вільні, ви справжні українці! Я дякую вам, що ви зберегли Маріуполь. Маріуполь – це Україна!» – зазначив Зеленський під час заходів з нагоди річниці.

Глава держави наголосив на важливості свідомого підходу до пропаганди, зауваживши, що на мешканців Маріуполя вона не повинна впливати, адже вони – сильні люди.

Окремо Президент подякував воїнам-добровольцям, які захистили Маріуполь. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Зеленський також відвідав святковий ярмарок у центрі міста, де придбав іграшки для своїх дітей, та поспілкувався з маріупольцями.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський у Маріуполі відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу. Пд час відвідання ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» він узяв участь у церемонії підписання інвестиційного контракту між «Метінвест Холдинг» та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки.

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Президент також узяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС України та ознайомився з роботою підрозділів морської охорони ДПСУ та ДСНС в Азовському морі

Фото: president.gov.ua