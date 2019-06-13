Збірна України з футболу серед лікарів їде на Чемпіонат світу

Збірна України з футболу серед лікарів їде на XXV Чемпіонат світу з футболу серед лікарів, який відбудеться з 29 червня по 7 липня у м. Канкун, Мексика.

Про це Укрінформу повідомла Українська футбольна асоціація медиків.

"Понад 1000 ескулапів з 24 країн і 4 континентів зійдуться на футбольних полях, щоб поборотися за звання кращої лікарської футбольної збірної планети. Цього року, на лікарський турнір, який відбувається щорічно, завітають збірні команди Чехії, Аргентини, Австралії, Австрії, Каталонії, Південної Кореї, Колумбії, Ірландії, Швеції, Литви, Бразилії, Німеччини, Мексики, Канади, Великої Британії, Казахстану, Венесуели, США, Коста Ріки, Швейцарії, Іспанії, Пуерто Ріко та України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарський чемпіонат світу з футболу складається з двох турнірів: Morell Cup – лікарі 25 – 45 років 11 на 11 гравців та Vogel Cup – лікарі старше 45 років 7 на 7 гравців. Українські лікарі будуть представлені у обох турнірах.

Чемпіонати світу з футболу серед лікарів засновані професором-пульмонологом Фераном Морелем з Барселони у 1995 році, проводяться щорічно в різних куточках світу.

Українська футбольна асоціація медиків заснована у Києві у 2013 році, з цього ж року національна лікарська збірна з футболу бере участь у Чемпіонатах світу з лікарів. Найвищі досягнення: Чемпіони світу 2015 року, м. Лонг Біч, США та 2018 року, м. Прага, Чехія (Vogel Cup), віце-чемпіони світу 2017 року, м.Леоганг, Австрія (Morell Cup) та 2016 року, м. Барселона, Іспанія (Vogel Cup).