УЄФА відкрив справу через поведінку вболівальників на матчі Україна – Сербія

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне усі порушення 18 липня.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної України. Причина – поведінка уболівальників на матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією (5:0). Про це повідомляє сайт УЄФА.

Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні проходів на сходах і поганого освітлення арени.

Всі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, матч Україна – Сербія (5:0) зіграли 7 червня на «Арені Львів».