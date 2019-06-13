УЄФА відкрив справу через поведінку вболівальників на матчі Україна – Сербія

УЄФА відкрив справу через поведінку вболівальників на матчі Україна – Сербія

Укрінформ
Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне усі порушення 18 липня.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної України. Причина – поведінка уболівальників на матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією (5:0). Про це повідомляє сайт УЄФА.

Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні проходів на сходах і поганого освітлення арени.

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Всі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, матч Україна – Сербія (5:0) зіграли 7 червня на «Арені Львів».

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