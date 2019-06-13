Віталій Кличко отримав чергове визнання від WBC
Укрінформ
Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала легендарного українського боксера, "вічного" чемпіона світу Віталія Кличка одним з найбільш домінуючих суперважковаговиків усіх часів.
На рахунку легенди боксу 10 успішних захистів титулу WBC, а показник дострокових перемог становить неймовірні 87 відсотків, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Усього за свою багаторічну кар'єру у професіональному боксі Віталій Кличко має 45 перемог (41 - нокаутом) та 2 поразки.