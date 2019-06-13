Став відомий склад збірної України з боксу на Європейські ігри-2019

Став відомий склад збірної України з боксу, яка візьме участь у ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

10 представників чоловічої збірної та 3 представниці жіночої візьмуть участь в Європейських іграх-2019, які стартують у Мінську вже 21 червня. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

“Оголошення складу відбулося в рамках відкритого тренування збірних команд України з боксу 12 червня на Олімпійській тренувальній базі у Кончі-Заспі”, - йдеться в повідомленні.

До складу збірної України з боксу на Євроігри в Мінську увійшли:

чоловіки - Назар Ккротчин (49 кг), Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (56 кг), Юрій Шестак (60 кг), Ярослав Харциз (64 кг ), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Рамазан Муслімов (91 кг), Віктор Вихрист (+91 кг);

жінки - Тетяна Коб (51 кг), Юлія Циплакова (60 кг), Марія Боруца (75 кг).

Як повідомлялося, на Європейських іграх-2019, які проходитимуть у Мінську 21–30 червня, українська команда буде представлена 198 спортсменами у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах. Усього у змаганнях візьмуть участь близько 4000 атлетів із 50 країн Європи, які боротимуться за 200 комплектів медалей.

На перших Європейських іграх, які 2015 року пройшли в Азербайджані, національна збірна України з боксу здобула 5 медалей: срібну (Геворг Манукян, 91 кг) та 4 бронзові (Дмитро Замотаєв (49 кг), Віктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг) та Олександр Хижняк (81 кг).