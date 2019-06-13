Українські спортсмени почали отримувати екіпірування на Європейські ігри-2019

Спортсмени збірної України розпочали отримувати екіпірування, в якому представлятимуть країну на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

Екіпірувальний центр відкрив свої двері для учасників ІІ Європейських ігор в Олімпійському домі. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Кожен спортсмен отримує понад 30 найменувань екіпірування. Вже приміряли та отримали спортивний одяг українські баскетболісти, борці, каратисти, стрілки, спортивні гімнасти, футболісти-пляжники, представниці художньої гімнастики.

Нова форма традиційно виконана у яскравих синьо-жовтих кольорах.

На Європейських іграх-2019, які проходитимуть у Мінську 21–30 червня, українська команда буде представлена 198 спортсменами у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах.

Усього у змаганнях візьмуть участь близько 4000 атлетів із 50 країн Європи, які боротимуться за 200 комплектів медалей.