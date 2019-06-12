Легка атлетика: Бондаренко замінить Дем’янюка на Європейських іграх-2019

У складі збірної України з легкої атлетики на Європейські ігри-2019, які стартують у Білорусі вже 21 червня, відбулися зміни.

Дмитро Дем'янюк не зможе взяти участь у змаганнях через травму, його замінить Богдан Бондаренко. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

“Враховуючи письмову заяву Дмитра Дем’янюка про отримання травми та неможливості участі у складі збірної України у Європейських іграх (Мінськ, 21-29 червня), Виконавчий комітет ФЛАУ, за поданням головної тренерської ради штатної збірної команди України з легкої атлетики, прийняв рішення замінити у складі офіційної делегації національної збірної України Дмитра Дем’янюка (стрибки у висоту) на Богдана Бондаренка”, - йдеться в повідомленні.

Богдан Бондаренко очолює світовий топ-лист сезону зі стрибків у висоту з результатом 2 м 31 см, показаним у Римі 6 червня 2019 року.

Таким чином, склад української команди в Мінську наразі виглядає так:

жінки - Христина Стуй (100 м), Ганна Плотіцина (100 м з/б), Яна Качур (гонка переслідування, 200 м), Тетяна Мельник (змішана естафета 4х400 м), Анна Рижикова (змішана естафета 4х400 м), Аліна Логвиненко (змішана естафета 4х400 м), Наталя Прищепа (гонка переслідування, 600 м), Ольга Ляхова (гонка переслідування, 600 м), Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину), Христина Гришутіна (стрибки в довжину), Анна Гацько-Федусова (метання списа);

чоловіки - Сергій Смелик (100 м), Артем Шаматрін (110 м з/б), Богдан Чорномаз (110 м з/б), Олексій Поздняков (змішана естафета 4х400 м), Данило Даниленко (змішана естафета 4х400 м), Станіслав Сеник (гонка переслідування, 400 м), Євген Гуцол (гонка переслідування, 800 м), Олег Миронець (гонка переслідування, 800 м), Андрій Проценко (стрибки у висоту), Богдан Бондаренко (стрибки у висоту).

Нагадаємо, Європейські ігри-2019 проходитимуть 21 - 30 червня в Мінську (Білорусь). Учасниками змагань стануть понад 4 тисячі спортсменів із 50 країн, які розіграють 199 комплектів нагород в 15 видах спорту, а також ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. На змаганнях у Білорусі результати допінг-тестів контролюватиме Європейський олімпійський комітет (ЄОК). Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА навіть не дізнається підсумків тестування.