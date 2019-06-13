Гендиректор “Зорі” прокоментував позицію клубу щодо єдиного ТВ-пулу

Генеральний директор луганського футбольного клубу “Зоря” Сергій Рафаїлов прокоментував позицію клубу щодо єдиного телевізійного пулу.

Сергій Рафаїлов в інтерв’ю прес-службі ФК “Зоря”, зокрема, зазначив, що домашні матчі луганського клубу не транслюватимуться на телеканалах “Футбол 1/2” через їх упереджене ставлення до донецького “Шахтаря”.

“Відбулися загальні збори учасників Прем'єр-ліги. Одне з питань, яке викликало багато суперечок, це реалізація Медіа прав УПЛ. Нинішній президент УПЛ в своїй тронній промові обіцяв це зробити, але тендер не відбувся. Тому учасників Прем'єр-ліги поставили перед фактом. Мовляв, у нас є один бажаючий транслювати ці матчу - це телеканали “Футбол”, і ми маємо погодитися...

Була озвучена смішна сума, яка з'явилася невідомо звідки. Ніхто її не аргументував і ми всі повинні погодитися. Чому? Тому що ми футбольна сім'я. “Зоря” в результаті цього контракту втрачає 20% від свого бюджету. Хто це компенсує? Крім того, у нас є договір з телеканалом “1+1” і за одностороннє розірвання контракту передбачаються штрафи. Хто їх покриє?

Є Закон про захист інтелектуальної власності. Мені намагалися розповісти, що трансляції належать організаторам спортивних змагань. А хто займається організацією матчу? Федерація? Ні, нею займаються клуби. Якщо хочете інакше, то платите за поліцію, швидку і так далі. Ми ж, приїдемо за регламентом, зіграємо і відразу ж поїдемо.

Три клуби проголосували проти. Це “Зоря”, “Динамо” і “Дніпро-1”. Ще два клуби утрималися. Сім команд, які завжди у всіх питаннях рухаються в ар'єргарді нашого великого клубу, вони всі голосують як треба.

Наша позиція і позиція “Динамо” дуже жорстка. Причини? Мені не подобається редакторська позиція каналів “Футбол”, їх журналістська робота, робота коментаторів теж. Коли дивишся будь-яку гру чемпіонату, то можна помітити, що вони не є безсторонніми. Всі вони вболівальники “Шахтаря”... Людей хочуть загнати в платний канал "Футбол", щоб вони платили за нього і слухали протягом усього сезону "Слався, рідний Шахтар". Ось що нас не влаштовує. Тому ми проти. Своє право будемо відстоювати аж до судів”, - зазначив Рафаїлов.

Як повідомлялося, вчора в Будинку футболу в Києві пройшли загальні збори клубів-учасників української Прем’єр-ліги, де розглядалося питання реалізації медіа-прав, зокрема, питання єдиного ТВ-пулу від телеканалів “Футбол 1” і “Футбол 2”. 7 клубів УПЛ із 12-ти проголосували за єдиний ТВ-пул від телеканалів “Футбол 1” і “Футбол 2”.