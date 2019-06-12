З наступного сезону в УПЛ гратимуть плей-офф за путівку в Лігу Європи

У міні-турнірі братимуть участь команди, що зайняли 5-е, 6-е, 7-е і 8-е місця в турнірній таблиці.

Клуби футбольної прем'єр-ліги (УПЛ) на загальних зборах проголосували за введення матчів плей-офф за право зіграти в єврокубках. З даною пропозицією виступив «Маріуполь». Про це повідомляє Tribuna.com.

У міні-турнірі братимуть участь команди, що зайняли 5-е, 6-е, 7-е і 8-е місця в турнірній таблиці. Очікується проведення півфінальних матчів і фіналу.

Матчі 1/2 фіналу складатимуться з одного матчу. Зустріч пройде на полі суперника, який зайняв вище місце за підсумками сезону.

Таким чином, в наступному сезоні чемпіон України потрапляє в групу Ліги чемпіонів, друга команда грає в кваліфікації Ліги чемпіонів, а третя, четверта команди і переможець даного плей-офф гратимуть в Лізі Європи.

Також прем'єр-ліга затвердила календар першого кола чемпіонату України. У першому турі УПЛ «Динамо» зіграє на виїзді з «Карпатами», «Шахтар» поїде в гості до «Олександрії», а «Дніпро-1» прийме «Олімпік».