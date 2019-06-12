Клуби УПЛ сьогодні голосували за єдиний ТВ-пул від телеканалів “Футбол 1/2”

У Будинку футболу в Києві проходить загальний збір клубів-учасників української Прем’єр-ліги, на якому розглядається питання реалізації медіа-прав, зокрема, питання єдиного ТВ-пулу від телеканалів “Футбол 1” і “Футбол 2”.

Як стало відомо Sport Arena, 7 клубів УПЛ проголосували за єдиний ТВ-пул від телеканалів “Футбол 1” і “Футбол 2”, 5 клубів - проти.

Керівництво УПЛ вирішило прийняти до розгляду питання про створення єдиного телевізійного пулу.

Нагадаємо, в травні директор телеканалів “Футбол 1/2” Олександр Денисов заявив, що Прем'єр-ліга в червні представить результати тендера щодо єдиного телевізійного пулу. У сезоні-2018/19 в УПЛ були три транслятори, серед яких Медіа Група “Україна” (“Шахтар”, “Маріуполь”, “Десна”, “Ворскла”, “Олімпік”, “Арсенал-Київ”, “Чорноморець”, “Олександрія”, “Львів”), Медіа Група “1+1” (“Зоря”, “Динамо”), а також ZIK (“Карпати”).

Фото: theconversation.com