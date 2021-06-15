НСЗУ законтрактувала понад 3,1 тисячі медзакладів за програмою медгарантій

Національна служба здоров'я уклала контракти з понад 3,1 тис. медичних закладів за програмою медичних гарантій на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це свідчить інфографіка, оприлюднена на сторінці НСЗУ у Фейсбуці.

Згідно з нею, наразі укладено контракти з 3144 медзакладами, в тому числі з 1858 закладами, що надають первинну медичну допомогу, серед яких 194 приватні та 481 лікар-ФОП.

На надання спеціалізованої медичної допомоги НСЗУ законтрактувала 1639 медзакладів, з них 82 приватні.

Як повідомлялося, цього року збільшилася кількість медичних закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.

Національна служба здоров'я (НСЗУ) виплатила медзакладам за I квартал 2021 року понад 34 млрд грн. З них 19,854 млрд грн отримали спеціалізовані медичні заклади; 4,976 млрд грн - заклади первинної меддопомоги; 2,713 млрд грн - центри екстреної медицини; 6,685 млрд грн виплачено за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Нагадаємо: з 1 квітня вступила в дію програма медичних гарантій на 2021 рік. В ній передбачено 35 пакетів медичних послуг. На програму в бюджеті виділено 123 млрд грн.