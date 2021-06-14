Денісова просить Міноборони змінити правила медкомісії для призовників

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надіслала до Міністерства оборони свої пропозиції щодо змін до Положення про військово-лікарську експертизу у частині, що стосується визначення ступеню придатності до військової служби призовників військово-лікарськими комісіями.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу Омбудсмана.

«До Міністерства оборони України надіслано пропозиції Уповноваженого щодо забезпечення прав призовників на охорону здоров’я», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Денісової, проведені моніторингові візити та звернення громадян, які надійшли до омбудсмана, свідчать, що під час призовної кампанії мають місце факти направлення для проходження строкової військової служби юнаків, які є непридатними до неї за станом здоров’я через наявність у них серйозних розладів здоров’я. Що, у зв’язку зі значним фізичним навантаженням на військовослужбовців, може становити серйозну загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Однією з причин цього, як уточнюється, є те, що в порушення вимог статті 70 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я», за якою придатність призовників до військової служби має визначатися виключно колегіальним органом – військово-лікарською комісією, їх проведення впродовж тривалого часу здійснювалося не уповноваженим на те Законом органом, рішення якого затверджувалося одноосібно лікарем призовної комісії (працівником територіального центру комплектування). Тобто особою, як зазначається, зацікавленою насамперед у виконанні плану призову.

У Офісі омбудсмана пояснили, що всупереч вимогам законодавства такий підхід було закріплено і у затвердженому урядом у 2002 році Положенні про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке цьогоріч, за реагування Уповноваженого ВРУ з прав людини, було приведено у відповідність з «Основами законодавства України про охорону здоров’я».

Читайте також: Уряд змінив положення про підготовку і проведення призову

«Водночас для остаточного вирішення зазначеної проблеми необхідно закріпити вимогу щодо визначення ступеню придатності до військової служби призовників військово-лікарськими комісіями, у Положенні про військово-лікарську експертизу. У зв’язку з цим, Уповноваженим підготовлено та надіслано до Міністерства оборони України пропозиції щодо приведення відомчого акту у відповідність з законом задля забезпечення прав громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, на охорону здоров’я», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що додержання права призовників на охорону здоров’я перебуває на контролі Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Як повідомлялося, український омбудсман Людмила Денісова взяла на контроль питання розслідування випадків загибелі військовослужбовців ЗСУ.